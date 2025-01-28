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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 29 января

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем воздух прогреется до 8-10°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 29 января

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем она составит 9-14°С тепла.

На дорогах области ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м.

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Фото Марии Котовой

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