Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 29 января
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем воздух прогреется до 8-10°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 29 января
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем она составит 9-14°С тепла.
На дорогах области ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м.
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Фото Марии Котовой