Погода в Одесі 29 листопада: парасольки бажано не забувати

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 29 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. А ось повітря може прогрітись до 8-10°С.
Прогноз погоди в Одесі на 29 листопада
В Одесі у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ. Вранці слабкий туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 29 листопада
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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