До уваги пасажирів: аеротрансфер Одеса-Кишинів змінює розклад

З грудня 2024 року змінено час відправлення аеротрансфера Одеса-Кишинів. Тепер з Одеси маршрутка відправлятиметься о 6:30.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.
З 1 грудня 2024 року згідно з новим розкладом:
- З Одеси аеротрансфер щодня відправлятиметься о 06:30.
- З аеропорту Кишинева – щодня о 14:00.
Нагадуємо, що реєстрація на трансфер доступна на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації та за телефоном: +380 63 312 90 85.
Купувати квиток треба заздалегідь. Групи формуються за 2-3 дні до відправлення авіарейсів із Кишинева.
Під час купівлі треба надати:
- копії квитка на літак із відправленням із Кишинева;
- вказати особисті дані та відомості про військовий облік;
- повідомити про необхідність забезпечення перевезення осіб з інвалідністю;
- документи, що дають право на знижку.
Вартість квитка – 800 грн.