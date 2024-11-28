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До уваги пасажирів: аеротрансфер Одеса-Кишинів змінює розклад

До уваги пасажирів: аеротрансфер Одеса-Кишинів змінює розклад

З грудня 2024 року змінено час відправлення аеротрансфера Одеса-Кишинів. Тепер з Одеси маршрутка відправлятиметься о 6:30.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.

З 1 грудня 2024 року згідно з новим розкладом:

  • З Одеси аеротрансфер щодня відправлятиметься о 06:30.
  • З аеропорту Кишинева – щодня о 14:00.

Нагадуємо, що реєстрація на трансфер доступна на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації та за телефоном: +380 63 312 90 85.

Купувати квиток треба заздалегідь. Групи формуються за 2-3 дні до відправлення авіарейсів із Кишинева.

Під час купівлі треба надати:

  • копії квитка на літак із відправленням із Кишинева;
  • вказати особисті дані та відомості про військовий облік;
  • повідомити про необхідність забезпечення перевезення осіб з інвалідністю;
  • документи, що дають право на знижку.

Вартість квитка – 800 грн.

 

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