Погода в Одессе 29 ноября: зонтики желательно не забывать

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 29 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Также возможен небольшой дождь. А вот воздух может прогреться до 8-10°С.
Прогноз погоды в Одессе на 29 ноября
В Одессе в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь. Утром слабый туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 29 ноября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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