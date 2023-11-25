Погода в Одесі 26 листопада: неділя буде сніговою?

Погода в Одесі 25 листопада: як почнуться вихідні Завтра, 25 листопада, в Одесі буде хмарно, вранці та вдень помірний дощ. В Одеській області також буде хмарно, вночі місцями дощ. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області оголошено штормове попередження – очікуються пориви вітру до 20 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Снігу більше не буде: яку зиму обіцяють метеорологи одеситам Аномально спекотне літо та осінь цього року знову нагадали про проблему глобального потепління. Про причини тривалого літа, погрози зміни клімату та прогнози на зиму «Одеського життя» розповіли фахівці навчально-наукового гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз на п’ятницю 24 листопада У п’ятницю, 24 листопада, оголошено штормове попередження. Очікуються пориви південно-західного вітру до 17 м/с. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області стане трохи тепліше вночі – 2-4°C тепла в Одесі та від 1°C морозу до 4°C тепла в області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ