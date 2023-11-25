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Погода в Одесі 26 листопада: неділя буде сніговою?

Погода в Одесі 26 листопада: неділя буде сніговою?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 26 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікуються складні погодні умови: шквальний вітер, опади у вигляді снігу, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, раніше в регіоні було оголошено штормове попередження.

Прогноз погоди в Одесі на 26 листопада

В Одесі завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливі сильні опади, завірюха, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Вітер північний, 19-24 м/с, вранці та вдень північно-західний, 25-30 м/с.

Температура вночі та вдень 1-3°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 26 листопада

На Одещині завтра хмарно. Значні опади, подекуди сильні, переважно у вигляді снігу. Хуртовина, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Вітер північний, 19-24 м/с, вранці та вдень північно-західний, 25-30 м/с.

Температура вночі та вдень від 2°С до 3°С тепла.

На автошляхах області снігові замети, місцями ожеледиця, видимість під час опадів 200-500 м.

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