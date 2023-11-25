Погода в Одессе 26 ноября: воскресенье будет снежным?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 26 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидаются сложные погодные условия: шквальный ветер, обильные осадки в виде снега, на дорогах гололедица.
Напомним, ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Одессе на 26 ноября
В Одессе на завтра синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможны обильные осадки, вьюга, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.
Ветер северный, 19-24 м/с, утром и днем северо-западный, 25-30 м/с.
Температура ночью и днем 1-3°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 26 ноября
В Одесской области завтра облачно. Обильные осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега. Вьюга, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица.
Ветер северный, 19-24 м/с, утром и днем северо-западный, 25-30 м/с.
Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла.
На автодорогах области снежные заносы, местами гололедица, видимость при осадках 200-500 м.