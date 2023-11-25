Штормове попередження на 26 листопада: на Одесу насуваються шквальний вітер та хуртовина

У зв’язку з погіршенням погодних умов в одеській мерії просять городян бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки містом.

«Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок і кабелів»,

– йдеться у повідомленні.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування у пляжній зоні надто висока. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (хв) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102»,

– попереджає міська влада.

Нагадаємо, раніше в компанії ДТЕК «Одеські електромережі» попередили про можливі аварійні відключення світла в Одеській області через наслідки негоди.

Фото Юрія Бершадського