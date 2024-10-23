Погода в Одесі 24 жовтня: час приготувати теплі речі?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 24 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається переважно тепла погода. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі на 24 жовтня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10°С, вдень вона підніметься до 15-17°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 24 жовтня
По Одеській області в четвер утримається мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 14-19°С вище за нуль.
На автошляхах області видимість добра.
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