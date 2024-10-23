Погода в Одессе 24 октября: время готовить теплые вещи?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 24 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится преимущественно теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в Одессе на 24 октября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем она поднимется до 15-17°С.
Читайте также: В Одесской области зарыбили самое большое озеро Украины
Прогноз погоды в Одесской области на 24 октября
По Одесской области в четверг сохранится переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 14-19°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: В Одессе, Черноморске и Пивденном усилят оборону портов и безопасность работников.