Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси 22-24 листопада: безкоштовні вистави, екскурсії, виставки

Афіша Одеси 22-24 листопада: безкоштовні вистави, екскурсії, виставки

Ми живемо в час історичних подій. 10 років Революції Гідності, 20 років Помаранчевої революції, роковини трагічних подій сторічної давнини – Голодоморам різних років… тисяча днів великої війни. Всі ці події вже в підручниках історії, а ми – імена на сторінках цих підручниках. Саме людям та історичним подіям присвячена більшість виставок, концертів, дискусій цими вихідними. І це не про розваги. Це про вибір, який ми всі робимо кожного дня. Ми – пропонуємо, а ви обираєте ваших людей та ваші події.  

Що: Відкриття виставки Євгена Кома «Зрощення»
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 22 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/1CoPSwganc/
Фотовиставка Зрощення

Що: Концерт класу заслуженої артистки України Людмили Чернецької
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 22 листопада, 15:30
https://odma.edu.ua/konczert-klasu-zasluzhenoyi-artystky-ukrayiny-doczenta-kafedry-narodnyh-instrumentiv-lyudmyly-cherneczkoyi/
концерт Людмили Чорнецікої

Що: Виставка-реквієм «Незламні Голодомором»
Де: Італійська, 18, Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу
Коли: 23 листопада, 12:00
https://www.facebook.com/share/1YHDaQUWRt/
незламні голодомором

Що: Виставка «Пʼять граней краси»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 23 листопада, 13:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=576068748130111&set=a.191058943297762
П'ять граней краси

Що: Концерт до Дня Гідності та Свободи
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 23 листопада, 14:00
https://www.facebook.com/share/14reo6d7Jh/
день свободи та гідності

Що: «Шосте чуття». Виставка Юлії Любіної
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 23 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/15VMFmMZgm/
шосте чуття

Що: Зустріч «Голодомор Страшна його жнива»
Де: Корольова, 46-а, бібліотека для юнацтва
Коли: 23 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/15k68o3LLT/
страшні жнива Голодомора

Що: Відкриття виставки «У всьому є тріщина. Так у речі попадає світло»
Де: Єврейська, 49, Простір «На часі»
Коли: 23 листопада, 17:00
Реєстрація обов’язкова: https://forms.gle/twCb6EhSGrJfKdQP7
https://www.facebook.com/share/15j7KEYx6k/
є тріщина

Що: Перформанс Олексія Шмурака «Маргіналії до еволюції»
Де: Софіївська, 5-а, Художній музей
Коли: 24 листопада, 13:00
free donation
https://www.facebook.com/share/1AKDsJ1iT4/
маргіналії до еволюції

Що: День єврейських знань
Де: Місце оголошується після реєстрації  bit.ly/dez_2024
Коли: 24 листопада, 13:00
https://www.facebook.com/share/14spRAuYiY/
день єврейських знань

Що: Екскурсія виставкою Шкуропата «Відродження»
Де: Польська, 19, Музей Блещунова
Коли: 24 листопада, 14:00
free donation
https://www.facebook.com/share/14SuF1k3CA/
Блещунова

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk