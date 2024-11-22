Афіша Одеси 22-24 листопада: безкоштовні вистави, екскурсії, виставки

Що: Відкриття виставки Євгена Кома «Зрощення»

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 22 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/1CoPSwganc/





Що: Концерт класу заслуженої артистки України Людмили Чернецької

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала

Коли: 22 листопада, 15:30

https://odma.edu.ua/konczert-klasu-zasluzhenoyi-artystky-ukrayiny-doczenta-kafedry-narodnyh-instrumentiv-lyudmyly-cherneczkoyi/





Що: Виставка-реквієм «Незламні Голодомором»

Де: Італійська, 18, Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу

Коли: 23 листопада, 12:00

https://www.facebook.com/share/1YHDaQUWRt/





Що: Виставка «Пʼять граней краси»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 23 листопада, 13:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=576068748130111&set=a.191058943297762





Що: Концерт до Дня Гідності та Свободи

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 23 листопада, 14:00

https://www.facebook.com/share/14reo6d7Jh/





Що: «Шосте чуття». Виставка Юлії Любіної

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 23 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/15VMFmMZgm/





Що: Зустріч «Голодомор Страшна його жнива»

Де: Корольова, 46-а, бібліотека для юнацтва

Коли: 23 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/15k68o3LLT/





Що: Відкриття виставки «У всьому є тріщина. Так у речі попадає світло»

Де: Єврейська, 49, Простір «На часі»

Коли: 23 листопада, 17:00

Реєстрація обов’язкова: https://forms.gle/twCb6EhSGrJfKdQP7

https://www.facebook.com/share/15j7KEYx6k/





Що: Перформанс Олексія Шмурака «Маргіналії до еволюції»

Де: Софіївська, 5-а, Художній музей

Коли: 24 листопада, 13:00

free donation

https://www.facebook.com/share/1AKDsJ1iT4/





Що: День єврейських знань

Де: Місце оголошується після реєстрації bit.ly/dez_2024

Коли: 24 листопада, 13:00

https://www.facebook.com/share/14spRAuYiY/





Що: Екскурсія виставкою Шкуропата «Відродження»

Де: Польська, 19, Музей Блещунова

Коли: 24 листопада, 14:00

free donation

https://www.facebook.com/share/14SuF1k3CA/



