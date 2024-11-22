Афіша Одеси 22-24 листопада: безкоштовні вистави, екскурсії, виставки

Ми живемо в час історичних подій. 10 років Революції Гідності, 20 років Помаранчевої революції, роковини трагічних подій сторічної давнини – Голодоморам різних років… тисяча днів великої війни. Всі ці події вже в підручниках історії, а ми – імена на сторінках цих підручниках. Саме людям та історичним подіям присвячена більшість виставок, концертів, дискусій цими вихідними. І це не про розваги. Це про вибір, який ми всі робимо кожного дня. Ми – пропонуємо, а ви обираєте ваших людей та ваші події.
Що: Відкриття виставки Євгена Кома «Зрощення»
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 22 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/1CoPSwganc/
Що: Концерт класу заслуженої артистки України Людмили Чернецької
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 22 листопада, 15:30
https://odma.edu.ua/konczert-klasu-zasluzhenoyi-artystky-ukrayiny-doczenta-kafedry-narodnyh-instrumentiv-lyudmyly-cherneczkoyi/
Що: Виставка-реквієм «Незламні Голодомором»
Де: Італійська, 18, Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу
Коли: 23 листопада, 12:00
https://www.facebook.com/share/1YHDaQUWRt/
Що: Виставка «Пʼять граней краси»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 23 листопада, 13:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=576068748130111&set=a.191058943297762
Що: Концерт до Дня Гідності та Свободи
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 23 листопада, 14:00
https://www.facebook.com/share/14reo6d7Jh/
Що: «Шосте чуття». Виставка Юлії Любіної
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 23 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/15VMFmMZgm/
Що: Зустріч «Голодомор Страшна його жнива»
Де: Корольова, 46-а, бібліотека для юнацтва
Коли: 23 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/15k68o3LLT/
Що: Відкриття виставки «У всьому є тріщина. Так у речі попадає світло»
Де: Єврейська, 49, Простір «На часі»
Коли: 23 листопада, 17:00
Реєстрація обов’язкова: https://forms.gle/twCb6EhSGrJfKdQP7
https://www.facebook.com/share/15j7KEYx6k/
Що: Перформанс Олексія Шмурака «Маргіналії до еволюції»
Де: Софіївська, 5-а, Художній музей
Коли: 24 листопада, 13:00
free donation
https://www.facebook.com/share/1AKDsJ1iT4/
Що: День єврейських знань
Де: Місце оголошується після реєстрації bit.ly/dez_2024
Коли: 24 листопада, 13:00
https://www.facebook.com/share/14spRAuYiY/
Що: Екскурсія виставкою Шкуропата «Відродження»
Де: Польська, 19, Музей Блещунова
Коли: 24 листопада, 14:00
free donation
https://www.facebook.com/share/14SuF1k3CA/