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Такі дані наводять синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 19 січня

В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 4-6°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 19 січня

По Одеській області цієї неділі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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