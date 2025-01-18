Такі дані наводять синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 19 січня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 4-6°С тепла.
Читайте також: Одеська єпархія запрошує на водохресні купання – коли і де (відео)
Прогноз погоди в Одеській області на 19 січня
По Одеській області цієї неділі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 3-8°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Вас зацікавить: Клімат змінюється: на півдні Одещини одночасно цвітуть троянди та проліски.