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Такие данные приводят синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей,

Прогноз погоды в Одессе на 19 января

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 19 января

По Одесской области в это воскресенье облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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