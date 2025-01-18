Такие данные приводят синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей,
Прогноз погоды в Одессе на 19 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 19 января
По Одесской области в это воскресенье облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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