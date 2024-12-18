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Погода в Одесі 19 грудня: стане ще тепліше?

Погода в Одесі 19 грудня: стане ще тепліше?

Завтра, у четвер, 19 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода з проясненнями. Суттєвих опадів не передбачається, а повітря вдень може прогрітися до 9-12°С.

Прогноз погоди в Одесі на 19 грудня

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За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південний, 6-11 м/с.

Температура вночі 3-5°С, вдень вона підніметься до 9-11°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 19 грудня

По Одеській області в четвер хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 6-11 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 7-12°С вище за нуль.

На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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Фото Марії Котової

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