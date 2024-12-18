Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 19 декабря: станет еще теплее?

Погода в Одессе 19 декабря: станет еще теплее?

Завтра, в четверг, 19 декабря 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, а воздух днем может прогреться до 9-12°С.

Прогноз погоды в Одессе на 19 декабря

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 19 декабря

По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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