Погода в Одессе 19 декабря: станет еще теплее?

Завтра, в четверг, 19 декабря 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, а воздух днем может прогреться до 9-12°С.
Прогноз погоды в Одессе на 19 декабря
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 19 декабря
По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Фото Марии Котовой