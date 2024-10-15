Погода в Одесі 16 жовтня: чи чекати на заморозки?

На завтрашній день, середу, 16 жовтня 2024, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області хмарну погоду. Невеликий дощ можливий уночі, вдень без істотних опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 16 жовтня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 8-10°С, вдень 14-16°С.
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Прогноз погоди в Одеській області і на 16 жовтня
По Одеській області в середу очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-10°С, вдень 11-16°С.
На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 2-4 км.
Вибір редакції: Північне сяйво над Одесою може стати звичайним явищем, – еколог.