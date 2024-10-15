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В Одесу йде похолодання: потужний антициклон принесе перші заморозки

В Одесу йде похолодання: потужний антициклон принесе перші заморозки

Уже з 15 жовтня синоптики прогнозують зниження середньодобової температури повітря в Одесі та області. Найближчими днями в регіоні очікуються нічні заморозки, а вдень буде вітряно і прохолодно.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, упродовж найближчих 5-ти днів на Одещині та вздовж морського узбережжя погодні умови визначатимуться потужним і малорухомим антициклоном «Werner».

За інформацією синоптиків цього тижня істотних опадів не очікується, а температурний фон матиме тенденцію до зниження, вночі: 3 – 8°С, вдень 13-18°С, з поступовим похолоданням до 8-13°С.

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погода

А ближче до вихідних місцями на поверхні ґрунту і в повітрі можливі заморозки 0-2°С.

Морська вода остигає не так стрімко і триматиметься в межах 18-19С°.

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