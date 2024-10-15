Погода в Одессе 16 октября: ждать ли заморозков?

На завтрашний день, среду, 16 октября 2024 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду. Небольшой дождь возможен ночью, днем без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 16 октября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 16 октября
По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С.
На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 2-4 км.
Выбор редакции: Северное сияние над Одессой может стать обычным явлением, – эколог.