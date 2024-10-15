Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 16 октября: ждать ли заморозков?

Погода в Одессе 16 октября: ждать ли заморозков?

На завтрашний день, среду, 16 октября 2024 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду. Небольшой дождь возможен ночью, днем без существенных осадков.

Прогноз погоды в Одессе на 16 октября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.

Читайте также: В Одессу идет похолодание: мощный антициклон принесет первые заморозки

Прогноз погоды в Одесской области на 16 октября

По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 2-4 км.

Выбор редакции: Северное сияние над Одессой может стать обычным явлением, – эколог.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua