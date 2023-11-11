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Погода в Одесі 12 листопада: знову штормове попередження

Погода в Одесі 12 листопада: знову штормове попередження

В Одесі та Одеській області знову оголошено штормове попередження на завтра, неділю, 12 листопада 2023 року, через поривчастий південно-західний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

«Протягом доби 12 листопада очікуються пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с»,

– зазначають синоптики.

А у мерії попереджають одеситів: цього дня бажано обмежити поїздки містом. Також не слід залишати свої авто під деревами та лініями електропередач, оскільки через сильний поривчастий вітер і дощ можливе падіння гілок і кабелів.

А біля морського узбережжя висока ймовірність зриву з якорів морських мін та прибиття їх до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що загроза знаходження у пляжній зоні надто висока. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мiн) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102»,

– додала міська влада.

Раніше штормове попередження в Одесі оголошували на суботу , 11 листопада.

Прогноз погоди в Одесі на 12 листопада

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра буде хмарно. Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 10-12°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 12 листопада

На Одещині хмарно. Уночі помірний, а вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°С, вдень 9-14°С вище за нуль.

На дорогах області уночі видимість під час дощу 1-2 км.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україні суттєво похолодає.

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