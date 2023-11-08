Насувається серйозне похолодання: синоптики назвали дату

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, глобальне похолодання очікується вже наприкінці наступного тижня – з 17-18 листопада.

За її словами, після зазначених дат температура повітря в Україні різко знижуватиметься, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до нульової позначки.

При цьому Наталія Діденко зазначає, що найхолодніший циклон торкнеться західних, північних та центральних регіонів країни, де температура повітря очікується в межах +7+12°С. А на сході та півдні країни, зокрема й на Одещині, тепло триматиметься трохи довше, але й там із 9 листопада очікується відчутне зниження температури.

За інформацією Укргідрометцентру, найближчими днями максимальна температура не перевищить +17°С. Тобто 20-градусне тепло вже навряд чи повернеться найближчим часом.

У той самий час деякі розрахунки синоптиків вказують можливість перевищення кліматичної норми температури у листопаді. Принаймні температурні показники в першій декаді місяця виявилися вищими за норму.

Нагадаємо, у жовтні в Одесі був кілька разів побитий місячний температурний рекорд.