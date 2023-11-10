На Одесу насувається шторм з поривчастим вітром

Про це повідомляють в Одеській міськраді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Одеситів та гостей міста просять бути обережними та пильними через погіршення погодних умов. Дітям, людям старшого віку та вагітним жінкам рекомендують обмежити пересування містом.

Також у міськраді просять обережно пересуватися під деревами, а водіям радять не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач. Адже внаслідок вітру з поривами 15-20 м/с (54-72 км/год) та дощу можливе падіння гілок та кабелів.

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Окрім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх дрейфування вздовж узбережжя. Знаходитись у межах пляжної зони небезпечно для життя та здоров’я, адже може статися неконтрольований підрив міни.

Одеситам вкотре нагадують, що у разі виявлення морської міни, або предметів схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.