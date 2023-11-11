Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 12 ноября: снова штормовое предупреждение

Погода в Одессе 12 ноября: снова штормовое предупреждение

В Одессе и Одесской области снова объявлено штормовое предупреждение на завтрашний день, воскресенье, 12 ноября 2023 года, из-за порывистого юго-западного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

«В течение суток 12 ноября ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с»,

– отмечают синоптики.

А в мэрии предупреждают одесситов: в этот день желательно ограничить поездки по городу. Также не следует оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач, так как из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

А у морского побережья высока вероятность срыва с якорей морских мин и прибитие их к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что угроза нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102»,

– добавили городские власти.

Ранее штормовое предупреждение в Одессе объявляли на субботу, 11 ноября.

Прогноз погоды в Одессе на 12 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра будет облачно. Ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 10-12°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 ноября

По Одесской области облачно. Ночью умеренный, а днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 9-14°С выше нуля.

На дорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украине существенно похолодает.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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