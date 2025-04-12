Про це повідомляє прес-служба мерії Одеси.

«Наразі ведуться роботи з встановлення настилів, також на предмет доступності регулярно інспектуються всі зони відпочинку та оздоровлення: на такі локації регулярно виїжджають представники органів влади спільно з експертною групою Ради безбар’єрності, до складу якої входять ветерани та люди з інвалідністю», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Марія Попова переконалася в тому, що підготовка проходить належним чином, а у місті будуть повністю організовані питання функціонування пляжу – зокрема водопостачання, каналізація та інші питання життєзабезпечення.

«Якщо немає жодних перешкод для того, щоб його відкрити, очікуємо відкриття оновленого інклюзивного пляжу», – зазначила представниця Уповноваженого.

Голова Приморської райадміністрації Марат Корольов зазначив, що до відкриття цього сезону готується ще один інклюзивний пляж – на 11-й станції Великого Фонтану. Наразі тривають роботи з його ремонту та облаштування відповідно до вимог доступності.

Усі питання підготовки інклюзивних локацій, у тому числі пляжів, до оздоровчого сезону перебувають під особистим контролем міського голови Геннадія Труханова.

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