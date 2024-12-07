Планові відключення світла в Одесі 7 грудня – перевірте свою адресу

Сьогодні, в суботу, 7 грудня, в Одесі, окрім стабілізаційних відключень світла за графіками, проводяться планові відключення через ремонтні роботи на мережах.
Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а;
- Бригадна, 23-55;
- А. Музички (Гвардійська), 7-21а;
- Дачна, 4/2;
- Довга, 93-123/корп.2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Костанді, 68-129;
- Левітана, 59, 61;
- Львівська, 29в-78а;
- Люстдорфська дорога, 129-179а/корп.1;
- Лігінська (Макаренко), 1-33;
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- Бачинського (Недєліна), 1-63;
- Михайла Жука (Новгородська), 1-53а;
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
- Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-195;
- Сумська, 65а;
- Айвазовського (Тимірязєва), 3а-102;
- Чубаєвська, 8, 8/корп.1, 12;
- Наукова (Шишкіна), 51-63а;
- Волокидна (Шолохова), 1-12;
- Штурвальна, 15-21б;
- Ю. Геллера, 12-26а;
- Фонтанська дорога, 106/3, 106/40;
- пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 197;
- пров. Теофіла Фраєрмана (пер. 2-й Новгородський), 1-14;
- пров. 2-й Юннатов, 1-8;
- пров. Козацький (пер. 3-й Тимірязєва), 1-14;
- пров. 3-й Юннатов, 1-6;
- пров. Характерників (пер. 4-й Тимірязєва), 3-10;
- пров. Кобзарський (пер. 5-й Тимірязєва), 1-10;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- пров. Дворнікова (пров. Новгородський), 2-12;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Трудовий, 1-8;
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Північний РЕМ
- Ак. Заболотного, 54/корп.2-66/корп.2;
- Ак. Сахарова, 34-36;
- Висоцького, 1-11а;
- Семена Палія, 109-113а.
Нагадаємо, з січня 2025 року в Україні можуть ввести нову систему графіків вимкнення електроенергії.