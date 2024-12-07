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Планові відключення світла в Одесі 7 грудня – перевірте свою адресу

Планові відключення світла в Одесі 7 грудня – перевірте свою адресу

Сьогодні, в суботу, 7 грудня, в Одесі, окрім стабілізаційних відключень світла за графіками, проводяться планові відключення через ремонтні роботи на мережах.

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Бригадна, 23-55;
  • А. Музички (Гвардійська), 7-21а;
  • Дачна, 4/2;
  • Довга, 93-123/корп.2;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Костанді, 68-129;
  • Левітана, 59, 61;
  • Львівська, 29в-78а;
  • Люстдорфська дорога, 129-179а/корп.1;
  • Лігінська (Макаренко), 1-33;

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  • Бачинського (Недєліна), 1-63;
  • Михайла Жука (Новгородська), 1-53а;
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
  • Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
  • Рибальська, 20;
  • Рівності, 84-195;
  • Сумська, 65а;
  • Айвазовського (Тимірязєва), 3а-102;
  • Чубаєвська, 8, 8/корп.1, 12;
  • Наукова (Шишкіна), 51-63а;
  • Волокидна (Шолохова), 1-12;
  • Штурвальна, 15-21б;
  • Ю. Геллера, 12-26а;
  • Фонтанська дорога, 106/3, 106/40;
  • пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 197;
  • пров. Теофіла Фраєрмана (пер. 2-й Новгородський), 1-14;
  • пров. 2-й Юннатов, 1-8;
  • пров. Козацький (пер. 3-й Тимірязєва), 1-14;
  • пров. 3-й Юннатов, 1-6;
  • пров. Характерників (пер. 4-й Тимірязєва), 3-10;
  • пров. Кобзарський (пер. 5-й Тимірязєва), 1-10;
  • пров. Абрикосовий, 1-43;
  • пров. Дворнікова (пров. Новгородський), 2-12;
  • пров. Рівності, 92;
  • пров. Трудовий, 1-8;
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

Північний РЕМ

  • Ак. Заболотного, 54/корп.2-66/корп.2;
  • Ак. Сахарова, 34-36;
  • Висоцького, 1-11а;
  • Семена Палія, 109-113а.

Нагадаємо, з січня 2025 року в Україні можуть ввести нову систему графіків вимкнення електроенергії.

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