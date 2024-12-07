Плановые отключения света в Одессе 7 декабря – проверьте свой адрес

Сегодня, в субботу, 7 декабря, в Одессе, помимо стабилизационных отключений света по графикам, проводятся плановые отключения из-за ремонтных работ на сетях.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Бригадная, 23-55;
- А. Музычки (Гвардейская), 7-21а;
- Дачная, 4/2;
- Долгая, 93-123/корп.2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Костанди, 68-129;
- Левитана, 59, 61;
- Львовская, 29в-78а;
- Люстдорфская дорога, 129-179а/корп.1;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
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- Бачинского (Неделина), 1-63;
- Михаила Жука (Новгородская), 1-53а;
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-195;
- Сумская, 65а;
- Айвазовского (Тимирязева), 3а-102;
- Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12;
- Научная (Шишкина), 51-63а;
- Волокидная (Шолохова), 1-12;
- Штурвальная, 15-21б;
- Ю. Геллера, 12-26а;
- Фонтанская дорога, 106/3, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
- пер. 2-й Юннатов, 1-8;
- пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), 1-14;
- пер. 3-й Юннатов, 1-6;
- пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева), 3-10;
- пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), 1-10;
- пер. Абрикосовый, 1-43;
- пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2-12;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Трудовой, 1-8;
- пер. Янтарный 6-8/корп.3.
Северный РЭС
- Ак. Заболотного, 54/корп.2-66/корп.2;
- Ак. Сахарова, 34-36;
- Высоцкого, 1-11а;
- Семена Палия, 109-113а.
Напомним, с января 2025 года в Украине могут ввести новую систему графиков отключений электроэнергии.