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Плановые отключения света в Одессе 7 декабря – проверьте свой адрес

Плановые отключения света в Одессе 7 декабря – проверьте свой адрес

Сегодня, в субботу, 7 декабря, в Одессе, помимо стабилизационных отключений света по графикам, проводятся плановые отключения из-за ремонтных работ на сетях.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Бригадная, 23-55;
  • А. Музычки (Гвардейская), 7-21а;
  • Дачная, 4/2;
  • Долгая, 93-123/корп.2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Костанди, 68-129;
  • Левитана, 59, 61;
  • Львовская, 29в-78а;
  • Люстдорфская дорога, 129-179а/корп.1;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;

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  • Бачинского (Неделина), 1-63;
  • Михаила Жука (Новгородская), 1-53а;
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-195;
  • Сумская, 65а;
  • Айвазовского (Тимирязева), 3а-102;
  • Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12;
  • Научная (Шишкина), 51-63а;
  • Волокидная (Шолохова), 1-12;
  • Штурвальная, 15-21б;
  • Ю. Геллера, 12-26а;
  • Фонтанская дорога, 106/3, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
  • пер. 2-й Юннатов, 1-8;
  • пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), 1-14;
  • пер. 3-й Юннатов, 1-6;
  • пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева), 3-10;
  • пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), 1-10;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2-12;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Трудовой, 1-8;
  • пер. Янтарный 6-8/корп.3.

Северный РЭС

  • Ак. Заболотного, 54/корп.2-66/корп.2;
  • Ак. Сахарова, 34-36;
  • Высоцкого, 1-11а;
  • Семена Палия, 109-113а.

Напомним, с января 2025 года в Украине могут ввести новую систему графиков отключений электроэнергии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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