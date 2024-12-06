Графіки вимкнення світла в Одесі на 7 грудня

Стабілізаційні вимкнення електрики, запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада, коли знову постраждали енергооб’єкти, триватимуть і завтра, 7 грудня 2024 року. Якими будуть графіки, дізнавалося «Одеське життя».
За інформацією компанії «Укренерго», 7 грудня у першої, третьої та четвертої групи відключатимуть світло один раз на день на чотири години, у другої групи — двічі по чотири години, а у шостої вимикати світло не будуть.
При цьому в компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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