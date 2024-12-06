Графіки вимкнення світла в Одесі на 7 грудня

За інформацією компанії «Укренерго», 7 грудня у першої, третьої та четвертої групи відключатимуть світло один раз на день на чотири години, у другої групи — двічі по чотири години, а у шостої вимикати світло не будуть.

При цьому в компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Читайте також: