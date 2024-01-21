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На півночі Одеської області продовжується справжня зима (фоторепортаж)

На півночі Одеської області продовжується справжня зима (фоторепортаж)

Не встигли ми озирнутися, як зима вже перевалила за свій «екватор». І від снігу в Одесі залишилися одні спогади. А ось на півночі Одеської області зимова казка ще триває.

Ми вже розповідали, що у місті Балта випав рідкісної краси сніг. І ось через кілька днів «Одеське життя» отримало ще трохи фото:

Зима в Балті: трактор прибирає сніг

Автор фото: Юрій Федорчук

 

Житель Балти прибирає сніг

Так, снігові замети доводиться забирати як вручну, так і трактором. Але, судячи з фото, місцеві жителі не сумують і ліплять таких чудових сніговиків (або снігових баб):

Сніговик з Балти

Фото Тетяни Ткачук

Зима в Балті, снігова баба

Автор фото: Любов Порушенко

Ну а зимові пейзажі… Що тут казати – це треба просто бачити:

Балта, зимовий пейзаж

Фото Юрія Федорчука

Раніше ми розповідали (і показували), як пройшли в Одесі водохресні купання в морі.

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