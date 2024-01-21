На півночі Одеської області продовжується справжня зима (фоторепортаж)

Не встигли ми озирнутися, як зима вже перевалила за свій «екватор». І від снігу в Одесі залишилися одні спогади. А ось на півночі Одеської області зимова казка ще триває.
Ми вже розповідали, що у місті Балта випав рідкісної краси сніг. І ось через кілька днів «Одеське життя» отримало ще трохи фото:
Так, снігові замети доводиться забирати як вручну, так і трактором. Але, судячи з фото, місцеві жителі не сумують і ліплять таких чудових сніговиків (або снігових баб):
Ну а зимові пейзажі… Що тут казати – це треба просто бачити:
Раніше ми розповідали (і показували), як пройшли в Одесі водохресні купання в морі.