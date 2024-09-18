Поїзд Одеса-Київ прибуватиме і відправлятиметься під пісню Монатіка

Про це український співак повідомив в Instagram.



Дмитро Монатік та Укрзалізниця запустили спільну ініціативу, щоб пасажири могли отримувати позитивні емоції та заряджатися енергією під час поїздки. Крім того, це ще один спосіб популяризувати українську музику.

«Розпочинайте свою подорож під саундтрек MONATIK, заряджаючись неймовірною енергією української музики!» – йдеться в повідомленні.

Трек «А що?» вирішили обрати не випадково. Річ у тім, що одразу після прем’єри пісня увійшла в топи музичних чартів, а також стала народним гімном для одеситів і гостей Одеси. Кліп до хіта створювала українська кліпмейкерка Таню Муіньо, яка стала режисеркою сценічного виступу представниць від України на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» alyona alyona та Jerry Heil.