Новини Одеси та Одеської області

Поїзд Одеса-Київ прибуватиме і відправлятиметься під пісню Монатіка

Поїзд Одеса-Київ прибуватиме і відправлятиметься під пісню Монатіка

Щоденний фірмовий поїзд №105/106 «Чорноморець» Київ – Одеса – Київ відтепер відправлятиметься і прибуватиме на кінцеві станції під пісню MONATIK «А що?».

Про це український співак повідомив в Instagram.

Дмитро Монатік та Укрзалізниця запустили спільну ініціативу, щоб пасажири могли отримувати позитивні емоції та заряджатися енергією під час поїздки. Крім того, це ще один спосіб популяризувати українську музику.

«Розпочинайте свою подорож під саундтрек MONATIK, заряджаючись неймовірною енергією української музики!» – йдеться в повідомленні.

Трек «А що?» вирішили обрати не випадково. Річ у тім, що одразу після прем’єри пісня увійшла в топи музичних чартів, а також стала народним гімном для одеситів і гостей Одеси. Кліп до хіта створювала українська кліпмейкерка Таню Муіньо, яка стала режисеркою сценічного виступу представниць від України на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» alyona alyona та Jerry Heil.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk