После ночной атаки «шахедов» на Одессу в воздух попал ядовитый газ

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

«Российские войска в ночь на 10 февраля трижды атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Обломками одного из сбитых дронов повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, что привело к возгоранию крыши складского помещения.

Общая площадь пожара 200 квадратных метров, масса выбросов диоксида углерода, попавших в атмосферный воздух, почти 16 тонн»,

– говорится в сообщении.

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Как сообщается, экоинспекторы рассчитали сумму ущерба, нанесенного окружающей среде – он составил 48,2 тыс. гривен.

Информация о последствиях атаки передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии.

Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа «шахед».

Во время первой волны атаки над Одессой сбили все 9 «шахедов», но обломки одного из сбитых дронов повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры.

Вторую и третью волны атак враг направил на припортовую инфраструктуру Подунавья. Здесь силы противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов. Беспилотники попали в припортовые объекты, а также повредили гражданскую инфраструктуру Измаила и Измаильского района.