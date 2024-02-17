Новости Одессы и Одесской области

После ночной атаки «шахедов» на Одессу в воздух попал ядовитый газ

После ночной атаки «шахедов» на Одессу в воздух попал ядовитый газ

По данным экологов, в ночь на 10 февраля 2024 года, когда враг в очередной раз атаковал Одессу и Одесскую область ударными беспилотниками, случился большой пожар, в результате которого произошел выброс в воздух почти 16 тонн токсичного вещества – диоксида углерода.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

«Российские войска в ночь на 10 февраля трижды атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Обломками одного из сбитых дронов повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, что привело к возгоранию крыши складского помещения.
Общая площадь пожара 200 квадратных метров, масса выбросов диоксида углерода, попавших в атмосферный воздух, почти 16 тонн»,

– говорится в сообщении.

Читайте также: Одесса снова угодила в антирейтинг городов с самым грязным воздухом

Как сообщается, экоинспекторы рассчитали сумму ущерба, нанесенного окружающей среде – он составил 48,2 тыс. гривен.

Информация о последствиях атаки передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии.

Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа «шахед».

Во время первой волны атаки над Одессой сбили все 9 «шахедов», но обломки одного из сбитых дронов повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры.

Вторую и третью волны атак враг направил на припортовую инфраструктуру Подунавья. Здесь силы противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов. Беспилотники попали в припортовые объекты, а также повредили гражданскую инфраструктуру Измаила и Измаильского района.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить