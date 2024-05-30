У місті Одеської області різко злетіли тарифи на воду: скільки доведеться платити

У місті Одеської області різко злетіли тарифи на воду: скільки доведеться платити

У Балті Одеської області вирішили вдвічі підняти тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Балтаводоканал» – інакше підприємству «не вижити». Куб води для місцевих жителів тепер коштуватиме майже 66 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Балтської міськради.

Зараз у Балті тариф на воду для населення становить 29,60 грн/м. куб.

Після підвищення вартість послуг водоканалу становитиме:

  • на водопостачання – 65.64 грн/м. куб,
  • на водопостачання – 71.26 грн/м. куб.

 

«2 роки ми намагалися втримати “на плаву” наші комунальні підприємства, установи, заклади. Але об’єктивні обставини змушують нас переглянути тарифи на платні та комунальні послуги”, – пояснив голова Балтської огромади Сергій Мазур.

За його словами, калькуляція нового тарифу розроблена незалежними експертами-фахівцями з урахуванням усіх його складових і додав, що міськрада розробляє механізм компенсацій для вразливих верств населення через ЦНАП.

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Нагадаємо, з 1 липня 2023 року встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для споживачів філії «Інфоксводоканал».

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