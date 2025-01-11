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Такі дані оприлюднив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Правоохоронці вже притягли до кримінальної відповідальності зловмисників у 229 епізодах.

Найвищі показники зафіксовано у столиці (84 випадки), за нею слідує Одеська область (82 інциденти) та Харківський регіон (71 підпал).

За інформацією Нєбитова, диверсанти також здійснювали підпали об’єктів критичної інфраструктури: релейних шаф залізничного сполучення, територіальних центрів комплектування, поштових відділень та приміщень поліції.


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