Такі дані оприлюднив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.
Правоохоронці вже притягли до кримінальної відповідальності зловмисників у 229 епізодах.
Найвищі показники зафіксовано у столиці (84 випадки), за нею слідує Одеська область (82 інциденти) та Харківський регіон (71 підпал).
За інформацією Нєбитова, диверсанти також здійснювали підпали об’єктів критичної інфраструктури: релейних шаф залізничного сполучення, територіальних центрів комплектування, поштових відділень та приміщень поліції.
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