1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Такую информацию опубликовал заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

Правоохранители уже привлекли к уголовной ответственности злоумышленников по 229 эпизодам.

Самые высокие показатели зафиксированы в столице (84 случая), за ней следует Одесская область (82 инцидента) и Харьковский регион (71 поджог).

По информации Небитова, диверсанты также совершали поджоги объектов критической инфраструктуры: релейных шкафов железнодорожного сообщения, территориальных центров комплектования, почтовых отделений и помещений полиции.


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