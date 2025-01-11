Такую информацию опубликовал заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.
Правоохранители уже привлекли к уголовной ответственности злоумышленников по 229 эпизодам.
Самые высокие показатели зафиксированы в столице (84 случая), за ней следует Одесская область (82 инцидента) и Харьковский регион (71 поджог).
По информации Небитова, диверсанты также совершали поджоги объектов критической инфраструктуры: релейных шкафов железнодорожного сообщения, территориальных центров комплектования, почтовых отделений и помещений полиции.
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