Захисник із Тарутино загинув, виконуючи бойове завдання

Одеська область та Україна знову втратили свого вірного сина, який героїчно боровся з підступним ворогом: 12 серпня 2024 року на фронті загинув 31-річний військовослужбовець із Тарутине Микола Чарка.
Сумну звістку повідомили на сайті Тарутинської сільської ради.
“З великим сумом повідомляємо, що наш захисник, солдат Чарка Микола Олегович, 10.06.1993 р.н., загинув 12.08.2024 під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій” , – зазначається у повідомленні.
Тарутинська сільрада Болградського району висловлює глибокі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті земляка та Героя.
Нагадаємо, 13 серпня, виконуючи свій військовий обов’язок, загинув житель міста Арциз Кирило Мягченко. Сьогодні, 18 серпня, в Арцизі земляки загиблого Героя провели його в останню путь.
Раніше повідомлялося про загибель бійцяпідрозділи «Хімера» Володимира Крупського, який був відомим учасником фанатського руху одеського футбольного клубу «Чорноморець» .