В Одеській області вантажівка зіткнулася з поїздом

Подія сталася вранці у вівторок, 12 листопада, повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що водій вантажівки проігнорував червоний сигнал світлофора і звуковий сигнал, що попереджають про наближення поїзда, виїхав на залізничний переїзд, де його протаранив поїзд.

Унаслідок пригоди автомобіль і локомотив зазнали механічних пошкоджень. На щастя, люди не постраждали.

Поліцейські нагадують, що рух через залізничний переїзд не дозволяється, якщо увімкнено заборонний сигнал світлофора або звукову сигналізацію незалежно від наявності та положення шлагбаума.

Якщо проїзд через залізничні колії заборонено, водій повинен зупинити свій транспорт перед стоп-лінією. А у випадках, коли такі засоби організації дорожнього руху відсутні – не ближче 10 метрів до найближчої рейки.