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В Одеській області на чоловіка напала змія

В Одеській області на чоловіка напала змія

В Одеській області розпочався сезон активності плазунів. У цей період потрібно уважно дивитися під ноги – змії можуть заповзти в приміщення і навіть вкусити людину.

Такий виклик отримали медики “швидкої” вчора, 1 квітня.

Як повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області, по допомогу звернувся літній чоловік. За його словами, змія заповзла в будинок і вкусила.

Постраждалого госпіталізували до Ізмаїльської районної лікарні.

“Будьте дуже уважні та обережні! Особливо під час перебування на природі, під час робіт на городах, у полях тощо. У разі укусу потенційно отруйних змій або павуків невідкладно звертайтеся на номер “103””, – попереджають медики.

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Екологи Нижньодністровського національного природного парку нагадують, що у квітні у багатьох видів тварин, зокрема і змій, починається період розмноження.

З 1 квітня до 15 червня відповідно до ст. 39 Закону України “Про тваринний світ” та на підставі Положення про Нижньодністровський НПП, забороняється проведення робіт і заходів, що є джерелом підвищеного шуму і занепокоєння: стрілянина, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден і т. д.

“Шановні громадяни, на території Нижньодністровського НПП, або на інших природних ділянках, намагайтеся не створювати додатковий шум, не чіпайте гнізда, гнізда, не заглиблюйтесь у чагарники, дивіться під ноги, щоб не зруйнувати чиєсь маленьке життя, обмежте свої потреби у свіжій рибі, загасіть займання сухої трави чи очерету… ” – закликають екологи.

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