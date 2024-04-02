В Одеській області на чоловіка напала змія

Такий виклик отримали медики “швидкої” вчора, 1 квітня.

Як повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області, по допомогу звернувся літній чоловік. За його словами, змія заповзла в будинок і вкусила.

Постраждалого госпіталізували до Ізмаїльської районної лікарні.

“Будьте дуже уважні та обережні! Особливо під час перебування на природі, під час робіт на городах, у полях тощо. У разі укусу потенційно отруйних змій або павуків невідкладно звертайтеся на номер “103””, – попереджають медики.

Читайте також: У річках і озерах Одеської області заборонили ловити рибу

Екологи Нижньодністровського національного природного парку нагадують, що у квітні у багатьох видів тварин, зокрема і змій, починається період розмноження.

З 1 квітня до 15 червня відповідно до ст. 39 Закону України “Про тваринний світ” та на підставі Положення про Нижньодністровський НПП, забороняється проведення робіт і заходів, що є джерелом підвищеного шуму і занепокоєння: стрілянина, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден і т. д.

“Шановні громадяни, на території Нижньодністровського НПП, або на інших природних ділянках, намагайтеся не створювати додатковий шум, не чіпайте гнізда, гнізда, не заглиблюйтесь у чагарники, дивіться під ноги, щоб не зруйнувати чиєсь маленьке життя, обмежте свої потреби у свіжій рибі, загасіть займання сухої трави чи очерету… ” – закликають екологи.

Читайте також, чи варто боятися наших змій і як поводитися під час зустрічі з цими плазунами?