Новини Одеси та Одеської області

Під Одесою пролунав вибух: росіяни атакували ракетою

Під Одесою пролунав вибух: росіяни атакували ракетою

Увечері середи, 23 жовтня 2024 року, російські агресори завдали ракетного удару по території Одеської області. Попередньо під ударом знову опинилася портова інфраструктура.

Сигнал повітряної тривоги було дано о 19:19. Військові повідомили про ракетну загрозу, а пізніше – про пуск ракети Х-31П курсом на Південне.

І невдовзі місцеві жителі почули вибух.

«Крилата ракета припинила існування у межах Одеського району. Попередньо було застосовано керовану авіаційну ракету Х-31П», – прокоментував спікер УДА «Південь» Сергій Братчук.

Також місцеві Телеграм-канали повідомляли, що було де ракети, і є приліт, оскільки на місці видніється заграва.

Попередньо, був атакований один з портів Великої Одеси. Але офіційна інформація надійде трохи згодом.

О 19:40 було дано відбій повітряної тривоги.

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