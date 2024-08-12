Під Одесою горів склад із зерном: рятувальники працювали за підвищеним номером виклику (фото)

«От тільки не кажи мені за моду!»: розмаїття одягу в спекотній Одесі (фото) Шорти, штани, спідниці, плаття… І ще щось таке, назву чого, вірогідно, знають тільки фахівці. А інколи щось зовсім «неймовірне»… Бо ж спека на вулицях Одеси диктує свою «моду»: кому що зручно. Чи, скоріш, «що у кого є»… Бо й часи важкі, до того ж, як почула нещодавно: «Зараз якось зовсім не до моди». Тож як ми одягаємось у спеку? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Серпень по-одеськи: спека-злива-спека (фоторепортаж) Ну й серпневий день!.. Та ще й суботній… Вийшла на вулицю: спека… Та це вже звично. А от почула в тему: «Це ж не просто спека. Це парильня якась!..». Жінка ще додала: «Ну от як це витримати?..». Та питання такі – без відповідей… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Зупиніть неадекватні тендери»: у центрі Одеси пройшла акція небайдужих (фоторепортаж) Вже рік як у центрі Одеси щосуботи збираються рідні та близькі наших захисників – тих, хто зараз захищає нас на передовій та тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, а також просто небайдужі городяни. Чергова така акція відбулася і сьогодні, 10 серпня 2024 року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ