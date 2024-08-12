Під Одесою горів склад із зерном: рятувальники працювали за підвищеним номером виклику (фото)

У понеділок, 12 серпня, рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві в селі Визирка Одеського району. Обійшлося без постраждалих, причина загоряння встановлюється.
Як повідомили в регіональному управлінні ДСНС, сьогодні вранці у Визирці горіло складське приміщення із зерном площею 2000 м.кв. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.
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Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати поруч розташовані складські приміщення із зерном.
Загиблих і постраждалих немає.
Для визначення причини пожежі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одеської області.
Пожежу гасили 14 одиниць техніки та 53 вогнеборці від ДСНС і 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу – від місцевої пожежної команди.