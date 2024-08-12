Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой горел склад с зерном: спасатели работали по повышенному номеру вызова (фото)

Под Одессой горел склад с зерном: спасатели работали по повышенному номеру вызова (фото)

В понедельник, 12 августа, спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии в селе Визирка Одесского района. Обошлось без пострадавших, причина возгорания устанавливается.

Как сообщили в региональном управлении  ГСЧС, сегодня утром в Визирке горело складское помещение с зерном площадью 2000 м.кв. Спасатели работали по повышенному номеру вызова.

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пожар в Визирке

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасли рядом расположенные складские помещения с зерном.

Погибших и пострадавших нет.

пожар в Визирке

Для определения причины пожара на месте работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.

пожар в Визирке

Пожар тушили 14 единиц техники и 53 пожарных от ГСЧС и 1 единица техники и 4 человека личного состава — от местной пожарной команды.

пожар в Визирке

пожар в Визирке

 

 

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