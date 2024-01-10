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Автомобіль зірвався з троса та вбив семирічну дівчинку: подробиці трагедії під Одесою

Автомобіль зірвався з троса та вбив семирічну дівчинку: подробиці трагедії під Одесою

Сьогодні, 10 січня, близько 14 години в Чорноморську машина, що відірвалася під час буксирування, наїхала на семирічну дівчинку та її матір. Їх госпіталізували, але у лікарні дівчинка померла.

Про подію повідомили у поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Hyundai буксирував зламаний ВАЗ, а під час руху вулицею Олександрійська буксирувальний трос обірвався. Водій «ВАЗу» втратив контроль над легковиком та виїхав на узбіччя, де стояли люди. Тяжкі травми отримала дівчинка, її каретою “швидкої допомоги” доправили до Чорноморської міської лікарні.

На жаль, від отриманих травм дитина у лікарні померла. Її мати госпіталізували із тілесними ушкодженнями.

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Відомості про подію внесено слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Винуватцеві ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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