На Одещині злетів з дороги кросовер – водій загинув

Сьогодні вдень, 13 січня, на Одещині на трасі Білгород-Дністровський – Староказаче, поблизу села Південного, сталася ДТП, в якій загинув водій кросовера.
За повідомленням обласного управління поліції, водій автомобіля «Honda», не впоравшись з керуванням, виїхав з дороги та перекинувся.
Постраждалого госпіталізували, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
На місці ДТП працювали слідчі та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють повні обставини ДТП.
Як повідомлялося, 10 січня в Чорноморську автомобіль, що зірвався з троса, вбив семирічну дівчинку.
А 9 січня в Подільському районі 11-річний хлопчик катався на санчатах та потрапив під автомобіль ВАЗ.