На Одещині злетів з дороги кросовер – водій загинув

У школах Одеської області більше не вчать молдавську У 16-ти школах Одеської області, де раніше навчання йшло українською та молдавською мовами, відмовилися від використання назви «молдавська мова» та проводять освітній процес румунською. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одещині селяни започаткували молочний бізнес: як отримати підтримку для цього (фото, відео) Розпочати молочний бізнес за підтримки міжнародних програм можна не лише за кордоном, а й в українському селі. І навіть у такі скрутні часи. Інвестувати у молочні ферми та заробляти на цьому може кожен підприємливий українець. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі на складному перехресті не працюють світлофори В Одесі, через автомобільну аварію, на перехресті проспектів Академіка Глушка і Небесної Сотні вже кілька днів не працюють світлофори. Одесити скаржаться на складність проїзду. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

56 років ремонтує годинники: історія Миколи Панкратьєва з Тарутино Годинникар повинен мати риси снайпера — гострим зором, твердою рукою, витримкою і терпінням. Микола Панкратьєв із селища Тарутине — єдиний годинниковий майстер на два колишні райони (Тарутинський і Арцизький). Миколі Костянтиновичу пішов 75-й рік. З них 56 років він ремонтує годинники. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ