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Під Одесою жінка не впоралася з керуванням авто: постраждали двоє малолітніх дітей

Під Одесою жінка не впоралася з керуванням авто: постраждали двоє малолітніх дітей

21 січня на автодорозі Одеса – Іванівка біля села Набережна Усатівської громади Одеського району сталася автотроща – машина на великій швидкості перекинулася. Постраждало двоє маленьких дітей і літня жінка. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, водійка легкового автомобіля рухалася на великій швидкості у бік міста Одеса. Але не врахувала дорожню обстановку та не впоралася з керуванням. Внаслідок чого авто виїхало з дороги та перекинулося.

аварія

У автопригоді постраждали двоє доньок жінки семи та трьох років і літня мати. З різними травмами їх доставили до лікарні.

Як повідомили в поліції, водійку перевірили на стан алкогольного спʼяніння – вона була твереза.

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За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, передбачається покарання у вигляді штрафу від 51 до 85 тисяч гривень або виправними роботами, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі призначено низку експертиз та встановлюються всі обставини події.

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