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Житель Одеської області та його знайома обвинувачені у вбивстві 8 людей

Житель Одеської області та його знайома обвинувачені у вбивстві 8 людей

В Одеській області судитимуть двох осіб, яких звинувачують в масовому отруєнні людей сурогатним алкоголем. Внаслідок його вживання загинуло 8 людей, ще 4 пройшли лікування у медзакладах.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Як встановили правоохоронці, мешканець Роздільнянського району купував у Дніпрі технічний спирт та отримував його поштою. Після чого чоловік розводив спирт водою, додавав барвників, харчових добавок та розливав у відповідну тару.

А вже у розфасований алкоголь передавав своїй знайомій, яка продавала його у місцевій крамниці.

Щоб знайти усіх причетних до масового отруєння людей, детективи провели обшуки в Одеській області та в Дніпрі, звідки обвинувачуваний замовляв технічний спирт.

Також були проведені обшуки у будинку продавчині, у магазині, де збували готову алкогольну продукцію, та у помешканнях постраждалих осіб.

За результатами слідчих дій вилучено залишки нереалізованих алкогольних напоїв.

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А медична експертиза визнала, що сурогатний алкоголь містив отруйну хімічну речовину – метанол, яка стала причиною загибелі людей.

Що стосується обшуків у Дніпрі, то було виявлено та вилучено технічний спирт у бочках, спирт парфумерний, розчинники технічні в асортименті, мобільні телефони, оргтехніку тощо.

Проти організатора “бізнесу” та продавчині скеровано до суду обвинувальні акти. За вчинене правопорушення їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Що стосується постачальника спирту, з якого виготовлялися напої, суд призначив йому покарання у вигляді 85 тисяч гривень штрафу з конфіскацію майна.

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