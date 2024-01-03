На Одещині живим коридором проведуть в останню путь старшого матроса

Про це повідомили на сторінці Шабівської сільської тергромади.

У повідомленні йдеться, що старший матрос Микола Корнієнко народився 20 листопада 1985 року, а загинув під час виконання бойового завдання від отримного поранення несумісного із життям. Загинув морський піхотинець 28 грудня 2023 року біля села Тягинка, Бериславського району, Херсонської області. Це населений пункт на правому березі Дніпра, розташований навпроти лівобережних Кринок, де тримають плацдарм Сили оборони України. Постачання наших захисників там саме йде з Тягинки. І в неї ж евакуювали поранених.

Розділяємо ваше горе та схиляємо голову в глибокій скорботі разом з вами. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться в наших серцях, –

співчувають рідним і близьким Миколи у громаді.

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Прощання із загиблим героєм відбудеться сьогодні, 03 січня. Об 11:00 кортеж прибуде до рідної домівки захисника у с.Шабо вул. Першотравнева 11.

О 12:00 відбудеться чин відспівування у Свято-Миколаївській церкві (вул. Центральна 29).

Мешканців громади просять віддати честь та з пошаною провести героя в останню путь:

Просимо жителів громади вийти для створення живого коридору.