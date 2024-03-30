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Під час пожежі в Одесі трагічно загинув рятувальник: що відомо (відео)

Під час пожежі в Одесі трагічно загинув рятувальник: що відомо (відео)

У п’ятницю, 29 березня, в Одесі під час ліквідації пожежі у центрі міста загинув рятувальник Антон Халіков.

Про свого товариша розповіли в управлінні ДСНС на Одещині.

«Антону 31 рік, працював командиром відділення, понад 6 років у лавах ДСНС. Трагічна втрата. Не хочемо вірити. Не знаходимо слів…»,

– пишуть у Facebook колеги загиблого.

«Був знайомий з Антоном особисто, бо на кожному обстрілі міста, на кожній надзвичайній події Антон, разом із побратимами-рятувальниками робив свою звичайну, але для нас, героїчну справу – рятував життя українців.
Світла памʼять Герою, який загинув під час виконання своєї місії. Мої щирі співчуття близьким Антона та усій великій родині ДСНС Одещини»,

– прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Що відомо про пожежу на Канатній в Одесі

У п’ятницю, 29 березня, вдень до Служби порятунку надійшло повідомлення про велику пожежу на верхньому поверсі чотириповерхового житлового будинку на вулиці Канатній. Після прибуття на місце рятувальники встановили, що дах та квартира горять відкритим полум’ям.

Пожежа в Одесі на Канатній, 29 березня 2024 року data-lazy-srcset=

Щоб повністю погасити пожежу на площі 1500 квадратних метрів, співробітникам ДСНС знадобилося майже три години.

На Канатній в Одесі гасили масштабну пожежу

Із задимленого будинку евакуювали трьох людей. А ось одному із рятувальників врятуватися не вдалося.

Нагадаємо, 27 березня в Одесі гасили пожежу в житловій висотці по вулиці Валерія Самофалова (колишня Каманіна). Тоді рятувальники евакуювали з дому 8 людей та врятували собачку.

Раніше в Одесі попрощалися з молодим рятувальником, який загинув 15 березня, коли рашисти вдарили по місту балістичними ракетами.

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