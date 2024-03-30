На пожаре в Одессе трагически погиб спасатель: что известно (видео)

О своем товарище рассказали в управлении ГСЧС в Одесской области.

«Антону 31 год, работал командиром отделения, более 6 лет в рядах ГСЧС.

Трагическая утрата. Не хотим верить. Не находим слова…»,

– пишут в Facebook коллеги погибшего.

«Был знаком с Антоном лично, потому что на каждом обстреле города, на каждом чрезвычайном происшествии Антон вместе с собратьями-спасателями делал свое обычное, но для нас, героическое дело – спасал жизни украинцев. Светлая память Герою, погибшему во время выполнения своей миссии. Мои искренние соболезнования близким Антона и всей большой семье ГСЧС Одесщины»,

– прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Что известно о пожаре на Канатной в Одессе

В пятницу, 29 марта, днем в Службу спасения поступило сообщение о большом пожаре на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома по улице Канатной. По прибытию на место спасатели установили, что крыша и квартира горят открытым пламенем.

Чтобы полностью погасить пожар на площади 1500 квадратных метров, сотрудникам ГСЧС понадобилось почти три часа.

Из задымленного дома эвакуировали трех человек. А вот одному из спасателей спастись не удалось.

Напомним, 27 марта в Одессе тушили пожар в жилой высотке по улице Валерия Самофалова (бывшая Каманина). Тогда спасатели эвакуировали из дома 8 человек и спасли собачку.

Ранее в Одессе простились с молодым спасателем, который погиб 15 марта, когда рашисты ударили по городу баллистическими ракетами.