Обстрел переправы в Орловке: россияне атаковали автобус с детьми и фуры с памперсами

Благодаря быстрым действиям пограничников и работников переправы во время ночного обстрела из-под удара удалось вывести два пассажирских автобуса, один из них с детьми.

В ночь на 26 сентября, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате атаки загорелись фуры в зоне ожидания международного пункта пропуска Орловка-Исакча, поврежедн пункт пропуска. Двум пострадавшим водителям была оказана медицинская помощь.

На паромной переправе находились два пассажирских автобуса. В одном из них — дети. Об этом рассказал основатель ООО «Паромный комплекс Орловка» Юрий Димчегло.

Также Юрий Димчегло сообщил, что в пострадавших от российской атаки фурах были памперсы, туалетная бумага и изделия из пластика.

“Хочу всех заверить, что наша мощная команда Поромного комплекса Орловка сделает все, чтобы в кратчайшие сроки убрать решительный мусор с нашего гражданского объекта и очень скоро в кратчайшие сроки мы запустим работу европейского, лучшего и комфортного пункта пропуска на юге Украины”, — добавил основатель переправы.

В ночь на 26 сентября, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате атаки загорелись фуры в зоне ожидания международного пункта пропуска Орловка-Исакча, поврежедн пункт пропуска. Двум пострадавшим водителям была оказана медицинская помощь.