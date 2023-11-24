Під Одесою водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Автопригода сталася увечері 23 листопада на перехресті вулиці Спрейса на Овідіопольській дорозі.

Поліцейські встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes Vito наїхав на пішохода, коли той перетинав дорогу на червоний сигнал світлофора. Потерпілому на місце події було викликано карету швидкої допомоги, але, на жаль, медики діагностували смерть чоловіка.

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Водія перевірили на наявність алкоголю, він був тверезий.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

У рамках кримінального провадження слідчі призначили низку експертиз. Слідство продовжується.

У поліції нагадали про правила дорожнього руху у темряві

В темное время суток водителям следует быть максимально внимательными и двигаться с такой скоростью, чтобы суметь вовремя отреагировать на смену дорожной обстановки.

Пешеходы должны пересекать дорогу в установленных для этого местах и на зеленый свет светофора, убедившись, что водители их заметили и останавливаются.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно нужно пользоваться одеждой или аксессуарами со светоотражающими элементами.

За игнорирование сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами и невыполнение других правил дорожного движения, предусмотрена ответственность по ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа или общественных работ.