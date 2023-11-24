Новини Одеси та Одеської області

Під Одесою водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода

Під Одесою водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода

Увечері на Овідіопольській дорозі Мерседес збив пішохода, який переходив дорогу на червоне світло. Постраждалий помер на місці. Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Автопригода сталася увечері 23 листопада на перехресті вулиці Спрейса на Овідіопольській дорозі.

Поліцейські встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes Vito наїхав на пішохода, коли той перетинав дорогу на червоний сигнал світлофора. Потерпілому на місце події було викликано карету швидкої допомоги, але, на жаль, медики діагностували смерть чоловіка.

Читайте також: На трасі Одеса – Рені легковик врізався у фуру – є жертва

Водія перевірили на наявність алкоголю, він був тверезий.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

У рамках кримінального провадження слідчі призначили низку експертиз. Слідство продовжується.

У поліції нагадали про правила дорожнього руху у темряві

  • В темное время суток водителям следует быть максимально внимательными и двигаться с такой скоростью, чтобы суметь вовремя отреагировать на смену дорожной обстановки.
  • Пешеходы должны пересекать дорогу в установленных для этого местах и на зеленый свет светофора, убедившись, что водители их заметили и останавливаются.
  • В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно нужно пользоваться одеждой или аксессуарами со светоотражающими элементами.

За игнорирование сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами и невыполнение других правил дорожного движения, предусмотрена ответственность по ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа или общественных работ.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Виктория Басок ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати