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На дорогах Одеської області загинули пішохід та водій легковика

На дорогах Одеської області загинули пішохід та водій легковика

Поліцейські встановлюють обставини смертельних дорожньо-транспортних пригод в Одеському та Білгород-Дністровському районах Одеської області, де трагічно загинули пішохід та водій легкового авто.

Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

Під Одесою автоцистерна задавила пішохода

Смертельна ДТП сталася увечері суботи, 2 грудня, у селищі Хлібодарському під Одесою.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій вантажівки DAF з напівпричепом-цистерною скоїв наїзд на пішохода, коли він перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.

Медики, які викликали на місце події, констатували смерть потерпілого.

Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння та з’ясували, що в момент аварії він був тверезий.

Обставини ДТП встановлюються.

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На трасі Одеса – Рені розбився водій Volkswagen Passat

А близько першої години ночі 3 грудня на трасі Одеса – Рені загинув у ДТП водій автомобіля Volkswagen Passat – він врізався у вантажівку.

ДТП на трасі Одеса-Рені 3 грудня 2023

Поліцейські встановили, що мешканець Татарбунарської громади рухався легковим авто у бік міста Рені, але, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF під керуванням жителя Дніпра.

Внаслідок цього водій легковика загинув на місці події від отриманих травм.

Перевірка водія вантажівки на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Слідчі дії продовжуються, повідомили у Білгород-Дністровському райвідділі поліції.

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