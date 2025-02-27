Як повідомили у прес-службі мерії, зараз фахівці КП «Сервісний центр»

готують до розконсервації фонтан на Театральній площі, фонтан «Русалонька» в парку Перемоги, фонтани у сквері Космонавтів, на Соборній площі та найбільший фонтан Одеси, розташований на розі вул. Заболотного і Кримського бульвару.

Традиційно в Одесі першим запускають фонтан на Театральній площі 1 квітня.

«Розконсервація проводиться поетапно, зазвичай до кінця квітня всі одеські фонтани вже тішать одеситів і гостей міста своєю красою і свіжістю. Але в сьогоднішніх умовах, на жаль, не всі одеські фонтани можуть бути увімкнені», – зазначили в мерії.

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