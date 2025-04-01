Всего этой весной к запуску готовят 15 из 27 городских фонтанов, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В этом году сезон фонтанов начат с Городского сада, где расположен самый любимый фонтан горожанина и гостей города. Фонтан на Театральной площади планируют включить уже через несколько дней.

«Расконсервация, как всегда, проводится поэтапно, это сложный процесс. На зиму специалисты предприятия демонтируют часть оборудования, чтобы сохранить его в рабочем состоянии. Весной в процессе расконсервации оборудование монтируется на места, проверяется и настраивается. Всего планируется запуск 15 фонтанов», — рассказал заместитель директора КП „Сервисный центр“ Олег Яковенко.

Напомним, в прошлом году одесситов и гостей города радовали 17 фонтанов.

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