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Першокласників з кожним роком все менше: скільки їх в Одесі у 2024

Першокласників з кожним роком все менше: скільки їх в Одесі у 2024

В Одесі продовжує зменшуватися кількість першокласників, що пов’язано з масовим виїздом сімей через повномасштабне вторгнення в Україну. За останні три роки число першачків знизилося на 11,5 тисяч. Цього року до школи підуть 98,5 тисяч дітей, що є значним скороченням порівняно з попередніми роками.

Про це під час пресбрифінгу повідомила очільниця Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

Навчальний рік для першокласників в Одесі розпочнеться не 1, а 2 вересня. Перші уроки будуть присвячені пам’яті Героїв, а також проведуть навчання з безпеки, де дітям продемонструють, де знаходяться укриття та як діяти під час тривоги. Усі 120 закладів освіти, що відкриють свої двері, зосередяться на забезпеченні максимальної безпеки учнів.

Попри скорочення кількості школярів, Одеса продовжує приймати дітей вимушених переселенців. Ці діти, яких зараз налічується 5,5 тисяч, також розпочнуть навчання у місцевих школах. Міська влада намагається адаптувати освітній процес до нових умов та забезпечити безпеку для всіх учнів.

Читайте також: Великі зміни у школярів: що зміниться у навчанні вже з 1 вересня 2024 року

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