Першокласників з кожним роком все менше: скільки їх в Одесі у 2024

Про це під час пресбрифінгу повідомила очільниця Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

Навчальний рік для першокласників в Одесі розпочнеться не 1, а 2 вересня. Перші уроки будуть присвячені пам’яті Героїв, а також проведуть навчання з безпеки, де дітям продемонструють, де знаходяться укриття та як діяти під час тривоги. Усі 120 закладів освіти, що відкриють свої двері, зосередяться на забезпеченні максимальної безпеки учнів.

Попри скорочення кількості школярів, Одеса продовжує приймати дітей вимушених переселенців. Ці діти, яких зараз налічується 5,5 тисяч, також розпочнуть навчання у місцевих школах. Міська влада намагається адаптувати освітній процес до нових умов та забезпечити безпеку для всіх учнів.

Читайте також: Великі зміни у школярів: що зміниться у навчанні вже з 1 вересня 2024 року